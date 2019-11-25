فيليبس تستعد لإطلاق شاشة منحنية لعشاق الألعاب

تستعد شركة فيليبس الهولندية لإطلاق شاشة منحنية جديدة مناسبة لعشاق الألعاب ستطلق عليها اسم 392M7C..

وستأتي الشاشة الجديدة بمقاس 38.5 بوصة ودقة عرض 1920*1080 بيكسل، وسرعة استجابة تصل إلى 1 ميلي في الثانية.

وقالت الشركة الهولندية إن درجة السطوع في الشاشة الجديدة ستصل إلى 250 قنديلة م2، في حين سيبلغ معدل التباين 5000:1.

وستغطي الشاشة الجديدة نطاق الألوان sRGB بنسبة عالية تصل إلى 105.48 %، وستدعم تقنيات VGA و Sync.

وستحتوي الشاشة الجديدة على منفذUSB، منفذHDMI، بالإضافة إلى منفذ Display Port.

الجدير بالذكر أن الشركة الهولندية لم تكشف عن موعد إطلاق الشاشة الجديدة في الأسواق، ولا عن سعرها.

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