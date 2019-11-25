رسميا.. “فيفو” الصينية تطلق هاتف U20

أماطت شركة فيفو الصينية اللثام رسميا عن هاتف جديد ومميز أطلقت عليه اسم Vivo U20. وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 675 ونظام أندرويد.

وزودت الشركة الصينية هاتفها الجديد بشاشة مقاس 6.52 بدقة عرض FULL HD، وستغطي هذه الشاشة 90.3% من إطار الهاتف، وستحتوي على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل.

أما بالنسبة للكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية، حيث ستبلغ دقة الكاميرا الأولى 16 ميغا بيكسل، والثانية 8 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الثالثة بدقة 2 ميغا بيكسل.

وسيأتي الهاتف الجديد بذاكرة داخلية تتراوح سعتها ما بين 64 و128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، وذاكرة عشوائية بسعة 4 و6 غيغا بايت.

وتعد بطارية هذا الهاتف إحدى أهم ميزاته إذ تأتي بسعة 5000 ميلي أمبير وتدعم خاصية الشحن السريع بسرعة 18 واط.

وستوفر الشركة الصينية الهاتف الجديد باللونين الأزرق والأسود لترضي أذواق عشاقها.

يذكر أن فيفو ستطلق النسخة 644 غيغا بايت بسعر 153 دولارا في حين سيرتفع سعر النسخة 1286 إلى 167 دولارا أمريكيا.

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