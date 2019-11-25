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أبل تطلق غطاءً ذكيا ببطارية لهواتفها الجديدة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة آبل الأمريكية عن غطاء ذكي مزود ببطارية مخصص لأجهزة آبل الجديدة التي أطلقتها الشركة مؤخرا كجهاز آيفون 11، Pro11، وPro max 11 أطلقت عليه اسم Smart Battery Case.

وزودت الشركة الأمريكية غطاء الهاتف الجديد ببطارية تزيد مدة تشغيل الهاتف بمقدار 50%، ويمكن للمستخدم شحن هذه البطارية من خلال كابل Lightning، أو لا سلكي باستخدام جهاز شحن يدعم معيار QI.

وسيحتوي الغطاء الجديد على زر يفسح المجال أمام المستخدم للوصول إلى الكاميرا مباشرة حتى وإن كان الهاتف محررا أو مؤمنا من خلال الضغط عليه، ومن خلال الضغط على هذا الزر لمدة قصيرة سيكون المستخدم قادرا على التقاط الصور، وفي حال أراد تصوير مقاطع فيديو فعليه الضغط على الزر مطولا.

الجدير بالذكر أن شركة آبل ستطلق الغطاء الذكي الجديد في الأسواق بسعر يصل إلى 129 دولارا أمريكيا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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