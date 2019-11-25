جيجاست تطلق هاتف ذكي لكبار السن مزود بخاصية الاستغاثة

أطلقت شركة جيجاست الألمانية هاتفها الذكي GS195LS الجديد المصمم خصيصا لكبار السن حيث يأتي بشاشة 6.18 بوصة، ويعتمد على أحدث أنظمة تشغيل اندرويد.

وقامت جيجاست بتعديل واجهة المستخدم بهاتفها الجديد لتناسب استخدام كبار السن حيث تعمل واجهة المستخدم المثبتة مسبقا على تسهيل استعمال الهاتف الذكي عن طريق أيقونات كبيرة وقائمة سهلة الاستخدام.

وأشارت جيجاست إلى أنه تم إعداد الهاتف أيضا لحالات الطوارئ حيث تم دمج زر الاستغاثة بشكل بارز على واجهة المستخدم، مع إمكانية تحديد جهات اتصال شخصية للاتصال بها في حالة الطوارئ.

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