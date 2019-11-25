لصوص ينفذون “سرقة القرن” في ألمانيا

قالت الشرطة الألمانية إن لصوصا سرقوا جواهر لا تقدر بثمن من متحف “دريسدن جرين فايلوت” بشرق ألمانيا في الساعات الأولى من صباح الاثنين.

وقال موظفو المتحف للصحفيين إن اللصوص اقتحموا المتحف وسرقوا على الأقل ثلاث مجموعات من مجوهرات تعود إلى أوائل القرن الثامن عشر، بما في ذلك الماس وياقوت.

وقالت الشرطة إن لقطات بالكاميرا الأمنية تظهر رجلين يقتحمان إحدى نافذات المتحف، قبل أن يقرع جرس الإنذار، ووصل ضباط الشرطة بعد نحو خمس دقائق لكن اللصوص كانوا قد هربوا.

وقال مدير المتحف ديرك سيندرام في مؤتمر صحفي “نتحدث هنا عن أشياء ذات قيمة ثقافية لا تحصى”. فيما ذكرت ماريون أكرمان، مديرة المتاحف في ولاية سكسونيا، أنه من المستحيل بيع هذه المجوهرات الفريدة ويمكن تحديدها في السوق المفتوحة.

وذكرت صحيفة “بيلد” أن قيمة المسروقات تصل إلى مليار يورو (1.1 مليار دولار)، وقالت إن مربع تقاطع كهرباء قريب اشتعلت فيه النيران مما أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن المنطقة بأكملها قبل السرقة.

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