يحتوي الشاي

الأخضر على العديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة المختلفة

فقدان الوزن

من أهم فوائد الشاي

الأخضر على الريق أنه يعمل على المساعدة في عملية فقدان الوزن، وذلك من خلال تحفيز

الجهاز الهضمي.

عندما تكون

المعدة فارغة، تكون العمليات هناك بطيئة، بالتالي تناول الشاي الأخضر يساهم في

زيادة هذه النشاطات وتحفيزها.

خفض مستوى الكوليسترول المرتفع

إن كنت تعاني

من ارتفاع مستويات الكوليسترول لديك، فقد يكون تناول الشاي الأخضر على الريق من

أهم الطرق التي تساعدك في خفض مستوياته، لذا ما عليك سوا شرب كوب من الشاي الأخضر

على معدة فارغة.

التخلص من التعب

يساعد تناول

الشاي الأخضر على الريق في التخلص من التعب وزيادة الطاقة بشكل عام.

بما أن الشاي

الأخضر غني بالمغنيسيوم والزنك والكروم، فإن تناوله يساعد في زيادة تدفق الدورة

الدموية في الجسم، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من شعورك بالطاقة.

تقوية الجهاز المناعي

يمتاز الشاي

الأخضر بخصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، أي أن تناوله يساعد في تقوية الجهاز

المناعي وتعزيز وظائفه.

هذا يعني أن

الشاي الأخضر يلعب دورًا في محاربة الفيروسات والبكتيريا المسببة للمرض والتي تدخل

الجسم، مما يقلل من فرص إصابتك بالأمراض المختلفة.

فوائد الشاي الأخضر المختلفة

إلى جانب كل

ما سبق، فإن تناول الشاي الأخضر على الريق يعني التمتع بالفوائد الصحية التالية

أيضًا:

تعزيز المزاج

والصحة النفسية

ضبط مستويات

ضغط الدم في الجسم

خفض خطر

الإصابة بأمراض القلب المختلفة

تحسين صحة

الفم والأسنان

تعزيز صحة الجهاز

الهضمي والحماية من الإصابة بالمشاكل الهضمية المختلفة

المساعدة في

ترطيب الجسم وحمايته من الإصابة بالجفاف.

المصدر: ويب طب

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