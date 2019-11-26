المطبخ الليبي.. أكلات يتردد صداها بالوطن العربي

يعد المطبخ الليبي واحدا من أهم وأبرز المطابخ الموجودة في منطقة الوطن العربي ومنطقة شمال إفريقيا، ويشكل جزءا من المطبخ المتوسطي والمطبخ المغربي.

ولعب موقع ليبيا كنقطة وصل بين الشمال والجنوب والشرق والغرب دورا كبيرا في تنوع أكلات المطبخ الليبي الذي تأثر بأكلات الشعوب الأخرى التي كانت تمر من ليبيا خلال أسفارها.

ويحتوي المطبخ الليبي على أكثر من 220 وصفة يعود بعضها لأصول إيرانية أو تركية أو إيطالية أو أندلسية أو نجدية أو شامية أو إفريقية، في حين تعود جذور باقي الطبخات إلى الحضارة الأمازيغية والشعوب الأصلية للمنطقة.

ويتميز المطبخ الليبي بتنوع أكلاته بشكل كبير، حيث يضم مجموعة كبيرة من الأطباق الشعبية والتراثية التي تختلف من منطقة لأخرى، فمطبخ الشمال غني بالمأكولات البحرية، والمأكولات التي تتشابه مع المطبخ الإيطالي نظرا لتأثر الشمال بالحضارة الإيطالية، في حين يعتمد مطبخ الجنوب على الفواكه والخضراوات في صناعة طعامه.

كما يتميز المطبخ الليبي باحتوائه على أكلات تتناسب مع المناسبات وتقلبات الفصول، ففي الشتاء تسود الأكلات التي تمنح الجسم طاقة ودفئا كالكسكس الليبي، وشوربة الطماطم الليبية الحارة، وفي عيد الأضحى يطبخ الليبيون أكلة القلاية الشعبية التي تحظى بانتشار كبير في جميع أنحاء البلاد.

ونظرا لتنوع الوصفات في المطبخ الليبي سوف نقوم من خلال سطور هذا التقرير بالحديث عن أبرز الأكلات الموجودة في المطبخ الليبي.

1- الكسكسي: أكلة شعبية تنتشر في ليبيا ودول شمال أفريقيا، وتعد هذه الوجبة من الوجبات الأمازيغية التي ظهرت في القرن السابع الميلادي، ويوجد لهذه الوجبة عدة أنواع كالكسكس باللحم، الكسكس بالبصل، الكسكس بالعصبان، الكسكس بالقديد، الكسكس بالسجق، وتعد هذه الوجبة من الوجبات الرئيسية في ليبيا.

2- البازين: وجبة من الأكلات الشعبية في اللبيبة والتي تعود جذورها للمنطقة الغربية، وتقدم هذه الوجبة في الحفلات والأعراس، كما أنها من الأطباق التي تحضر على موائد الليبيين خلال شهر رمضان المبارك بشكل يومي، وفي فصل الشتاء نظرا لقدرتها على مد الجسم بطاقة كبيرة، وتحضر هذه الوجبة على مرحلتين، ففي البداية يعد الحساء باللحم أو السمك أو اللبن أو البيض، ومن ثم يتم إضافة الطماطم وعصير الطماطم والبهارات وباقي المكونات، ومن ثم يسكب عليه الماء الساخن وتضاف إليه دوائر البطاطا.

3- القلاية: تعد القلاية من أهم الأكلات الشعبية القديمة التي تحضر في المناسبات، كما أنها الوجبة الرئيسية التي يطبخها الليبيون في عيد الأضحى، وهي عبارة عن مرق اللحم، وتتكون من لحم الخروف المقطع إلى قطع صغيرة بالإضافة إلى قطع من الكبدة والقلب.

4- المبكبكة: وصفة المعكرونة الأشهر في ليبيا، وتعد مناسبة للأيام الباردة حيث تمد الجسم بطاقة كبيرة، وتحضر على الغداء والعشاء وفي المناسبات، وتتكون هذه الوجبة من البصل، الطماطم، الفلفل، الكركم وبعض التوابل وتتميز بسهولة وسرعة تحضيرها.

5- البركوكش: أكلة ليبية قديمة ومنقرضة، كانت تصنع من نبات الحريق، الحميضة، والخبيزة، حيث يتم طبخ هذه المكونات مع بعضها البعض.

6- المبطن: وصفة من وصفات المقبلات التي يشتهر فيها المطبخ الليبي، وهي عبارة عن بطاطا محشوة باللحم المفروم، البصل، الطماطم، والتوابل، وتقدم هذه الوجبة في جميع المناسبات وتتفنن المرأة الليبي بتحضيرها بطرق مميزة.

7- الفتات: أكلة ليبية شعبية تنتشر بشكل خاص في الجنوب وبعض مناطق الجبل الغربي، وتختلف تسمية وطريقة تحضير الأكلة باختلاف المنطقة، حيث يطلق على الفتات غرب البلاد اسم فطيرة، ويكون عبارة عن فطير مسقى أو مغطى بالطبيخ أو المرق واللحم والحمص

في حين يصنع هذا الطبق في جنوب البلاد من رقائق الخبز المصنع من دقيق القمح التي يتم طهيها على التنور، ويضاف إليها بعض الخضراوات والبقوليات.

8- رشدة: أكلة ليبية من أصول فارسية تختلف تسميتها من منطقة لأخرى، حيث يطلق عليها في الشرق اسم المقطع، في حين يطلق عليها سكان المنطقة الغربية اسمين هما رشدة برمة، ورشدة موس، وتعد هذه الوجبة من الوجبات المناسبة لفصل الشتاء، نظرا لقدرتها على مد الجسم بكمية كبيرة الطاقة نظرا لاحتوائها على كمية جيدة من السعرات الحرارية، وتعد رشدة برمة وجبة رئيسية لسكان المنطقة الغربية.

أما رشدة الكسكاس فهي وجبة يحرص الليبيون على تقديمها في الأعياد والمناسبات السعيدة.

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