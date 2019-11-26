هواوي تطرح هاتف Y9s بعد النجاح الكبير لنسخته السابقة

أعلنت شركة هواوي مؤخرًا عن الهاتف هواوي واي 9 اس – Huawei Y9s وينتمي لفئة الهواتف المتوسطة.

وجاء الهاتف بشاشة مقاسها 6.59 بوصة وبدقة +FHD من نوع IPS LCD وبكثافة 391 بكسل لكل بوصة وتشغل الشاشة 91% من جسم الهاتف الذي يبلغ وزنه 206 جرام بسماكة 8.8 ملم.

وجاء الهاتف بإطار معدني وهيكل مصنوع من الزجاج واعتمدت هواوي في هذا الهاتف على الكاميرا المنبثقة لأعلى، مع مستشعر بصمة مدمج مع زر الطاقة على الجانب الأيمن.

وزودت الشركة الهاتف بمنفذ USB-C ومنفذ السماعات الخارجية التقليدي 3.5 ملم.

وجاء الهاتف بمعالج Kirin 710F ثماني النواة والمصنّع بتقنية 12 نانومتر، وهو مناسب للاستخدام فوق المتوسط، ومرفق بمعالج رسوميات Mali-G51 MP4.

يأتي الهاتف أيضًا بذاكرة وصول عشوائي (رام) بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين أساسية بسعة 128 جيجابايت، مع إمكانية تركيب ذاكرة خارجية حتى 512 جيجابايت.

أما الكاميرا الخلفية فهي ثلاثية العدسة، وجاءت الأساسية بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.8، وعدسة ثانية بدقة 8 ميجابكسل بزاوية واسعة جدًا وفتحة عدسة 2.4 أما العدسة الثالثة فجاءت بدقة 2 ميجابكسل لقياس العمق وبدقة 2.4، أما الكاميرا الأمامية المنبثقة فجاءت بدقة 16 ميجابكسل وفتحة عدسة 2.2.

ويعمل الهاتف بنظام اندرويد 9 Pie مع واجهة EMUI 9.1 والبطارية غير قابلة للإزالة بسعة 4000 ميلي أمبير وتدعم الشحن السريع، وثمنه يصل إلى 240 دولار أمريكي، أي ما يُعادل حوالي ألف دينار ليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية