مؤسس شركة تسلا يوضح أسباب تكسر زجاج شاحنة سايبرتراك

كشف مؤسس شركة تسلا ورئيسها، الملياردير إيلون ماسك، عن أسباب تكسر زجاج شاحنته الجديدة “سايبرتراك”، أثناء عرضها أمام الجمهور في ولاية كاليفورنيا.

وفي رده على مغرد على موقع “تويتر” تم قبيل العرض الذي تكسر خلاله الزجاج، ضرب أحد أبوابها بمطرقة كبيرة من أجل إثبات قوة هيكلها، لافتاً إلى أنه في المرة المقبلة يجب ضرب نافذة السيارة بكرة فولاذية، قبل ضرب هيكلها بالمطرقة.

وكان مؤسس شركة تيسلا تعرض إلى إحراج شديد أثناء عرض الشاحنة التي كان يفترض أن تكون “مدرعة” وغير قابلة للكسر، حيث انكسر زجاج “سايبرتراك” مرتين بفارق لحظات خلال العرض .

الجدير بالذكر يبدأ سعر المركبة الجديدة من 40 ألف دولار، ويمكنها أن تحمل 6 أشخاص،كما يمكن أن تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.6 ثانية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا