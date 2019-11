تعرف على الأطعمة التي تحسن امتصاص الحديد والأطعمة التي تمنع امتصاصه

الحديد هو أحد أهم المعادن في جسم الإنسان والمسؤول عن تكوين هيموغلوبين الدم (بالإنجليزية: Hemoglobin) الذي ينقل الأكسجين إلى كافة خلايا وأعضاء الجسم، كما يعتبر مكوناً رئيسياً للميوجلوبين (بالإنجليزية: Myoglobin) الذي يقوم بتخزين الأكسجين ويوجد في العضلات، ويوجد منه نوعين حديد هيمي (بالإنجليزية: Heme Iron) يتواجد في الأغذية الحيوانية كالسمك، واللحوم، والدجاج ويعتبر النوع الأفضل من الحديد لامتصاصه بكفاءة في الجسم، وحديد لا هيمي (بالإنجليزية: Non-Heme Iron) يتواجد في الأغذية النباتية وخصوصاً في الحبوب، والخضروات، والأطعمة المدعمة ويتم امتصاصه في الجسم بكفاءة أقل مقارنة بالحديد الهيمي.

ولذلك فإن نوع الطعام المتناول لا يؤثر فقط على كمية الحديد التي يحصل عليها الجسم، بل على الكمية التي يمتصها الجسم أيضاً، إذ تؤثر العديد من الأطعمة على امتصاص الحديد في الجسم بتحسينه أو إعاقته، وسيتم توضيح ذلك بالتفصيل في هذا المقال.

أطعمة تحسن امتصاص الحديد

في حين أن الحديد الموجود في مختلف الأغذية لا يتمص بالكفاءة نفسها، فمن المهم التعرف إلى الأطعمة التي تحسن امتصاص الحديد وخصوصاً لأولئك المعرضين لنقصه، أو الذين يعانون من نقصه بالأصل، ومن أهم الأغذية أوالعناصر الغذائية التي تحسن امتصاص الحديد في الجسم:

الأغذية الغنية بفيتامين ج: إذ يرتبط فيتامين ج بالحديد اللاهيمي عند تناول مصادره ويخزنه في الجسم بشكل يمكن للجسم امتصاصه بسهولة، وبينت دراسة أن أخذ 100 ملغ من فيتامين ج مع الوجبة يزيد امتصاص الحديد فيها بنسبة تصل إلى 67%، مما يشير إلى أن شرب عصيرحمضيات أو تناول طعام غني بفيتامين ج مع الوجبات الغنية بالحديد يحسن امتصاصه، ويعتبر كل من الفواكه الحمضية، والخضراوات الورقية الخضراء، والفلفل الحلو، والبطيخ، والفراولة من أهم مصادر فيتامين ج.

أطعمة تمنع امتصاص الحديد

فيما يأتي أهم الأطعمة التي تمنع وتعيق امتصاص الحديد:

الأغذية التي تحتوي على حمض الفيتيك: يوجد حمض الفيتيك أو الفيتات (بالإنجليزية: Phytate) في الحبوب، والحبوب الكاملة، والصويا، والبقوليات، والمكسرات، ويؤثر على امتصاص الحديد في الجسم حتى ولو كان موجود بكميات بسيطة في الطعام، فمن الممكن أن تؤثر 2 ملغ منه على امتصاص الحديد بنسبة 18%، ومن الممكن تفادي هذا التأثير السلبي لحمض الفيتيك بتناول الأطعمة التي تحسن امتصاص الحديد.

البيض: يحتوي على البيض على بروتين يرتبط بالحديد ويمنع الجسم من امتصاصه، إذ يمكن لبيضة مسلوقة واحدة أن تقلل امتصاص الحديد بنسبة تصل إلى 28%.

خطوات للحصول على الكميات الكافية من الحديد

يمكن اتباع الخطوات التالية لتحقيق الاستفادة العظمى من الأطعمة التي تحتوي على الحديد:

تناول اللحوم الحمراء قليلة الدهون ، إذ تعتبر أفضل مصدر للحديد الهيمي، ويمكن تناولها عدة مرات في الأسبوع إن كان الشخص يعاني من نقص الحديد.

من المهم زيادة تناول مصادر الحديد اللاهيمي للأشخاص النباتين، أو الذين لا يتناولون الكميات الكافية من اللحوم والدواجن.

اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن مبني على التنوع، وأخذ المكملات الغذائية بعد استشارة الطبيب في حال الإصابة بنقص الحديد.

المباعدة بين أخذ مكملات الكالسيوم الغذائية، ومكملات الحديد الغذائية.

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بنقص الحديد

يعتبر فقر الدم الناتج عن نقص الحديد من الأمراض الشائعة حول العالم، وفيما يأتي الأشخاص الأكثر عرصة للإصابة بنقص الحديد واللذين يجب عليهم الانتباه إلى الأطعمة التي ذكرت أعلاه:

الإناث بعمر الإنجاب، فقد يفقدن الكثير من الدم خلال فترة الدورة الشهرية.

النساء الحوامل، لزيادة احتاجاتهن من الحديد.

الأشخاص الذي يتبعون نظاماً غذائياً فقيراً بالعناصر الغذائية.

الأشخاص الذين يتبرعون بالدم باستمرار.

الرضع والأطفال، وخصوصاً الذين يولدون قبل اوانهم، والذين يعانون من مشاكل في النمو.

الأشخاص الذين يعانون من الاضطرابات الهضمية، وحساسيات الأطعمة.

كبار السن.

الأشخاص النباتيون.

أعراض نقص الحديد

ينتج نقص الحديد عن عدم تناول الكميات الكافية من الأطعمة الغنية بالحديد، أو عدم امتصاص الجسم له بكفاءة، مما ينتج عنه الأعراض التالية:

تعب، وإرهاق، وتعب عام.

تكسر الأظافر.

انخفاض الانتاجية في العمل، أو المدرسة.

انخفاض القدرة المعرفية والإدراكية والتطور عند طلاب المدارس.

انخفاض مناعة الجسم.

دوار.

شحوب الوجه والبشرة.

تساقط الشعر.

