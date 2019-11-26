خبر سار لُعشاق شخصية سوبر مان

أكد النجم البريطاني هنري كافيل استعداده التام لإعادة تجسيد شخصية سوبر مان في أفلام عالم “دي سي” السينمائي.

وقال هنري إن شخصية سوبر مان تعد واحدة من الشخصيات القابلة للتجسيد في عدد كبير من القصص، وبأن النجاح الذي حققته أفلام “دي سي” كأكومان وشازام جعلته على استعداد للعبها مرة جديدة في حال وجود شركة منتجة تتفق معه.

وكان النجم البريطاني البالغ من العمر 36 عاما قد جسد شخصية سوبر مان لآخر مرة منذ عامين.

الجدير بالذكر أن هنري كافيل كان يستعد للمشاركة في الجزء الثاني من فيلم العدالة ولكن إخفاق الجزء الأول في تحقيق الإيرادات المتوقعة، والانتقادات التي وجهت لمنتجي الفيلم أدت إلى تأجيل إنتاج الجزء الثاني لوقت غير معروف.

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