أشهر مطاعم بروكسل بموظفين من “متلازمة داون”

استطاع مطعم 65 دوجري الشهير باسم مطعم متلازمة داون تصدر قائمة أفضل المطاعم في العاصمة البلجيكية بروكسل بعد أن تفوق على أكثر من 2000 مطعم دخلوا في التصويت.

واحتل المطعم الصدارة بفضل الإشادة الكبيرة التي نالها موظفو المطعم المصابون بمتلازمة داون من قبل العملاء.

وعبرت النادلة ماري صوف لارماش عن سعادتها بهذا الإنجاز، وقالت إن الزبائن يأتون لمشاهدتنا نعمل، وتذوق طعامنا، وعلى الرغم من ضغط العمل إلا أننا فخورون بإنجازاتنا.

ويعد مطعم 65 دوجري الذي أخذ اسمه من الدرجة المثالية لطهي البيض جزءا من مشروع دمج اجتماعي. وتأسس على يد 4 رجال أعمال لديهم خبرة في مجال الطهي والرعاية الاجتماعية.

وقال أحد مؤسسي المطعم إن الفكرة من تأسيس هذا المطعم هي إكساب الناس المهارات لدخول مجال الضيافة، في حين عبر أحد المؤسسين الآخرين عن سعادته لتعامله مع الأشخاص المصابين بمتلازمة داون، والذين يأتون يوميا إلى العمل بكل حماسة وسعادة.

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