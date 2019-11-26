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أشهر مطاعم بروكسل بموظفين من “متلازمة داون”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استطاع مطعم 65 دوجري الشهير باسم مطعم متلازمة داون تصدر قائمة أفضل المطاعم في العاصمة البلجيكية بروكسل بعد أن تفوق على أكثر من 2000 مطعم دخلوا في التصويت.

واحتل المطعم الصدارة بفضل الإشادة الكبيرة التي نالها موظفو المطعم المصابون بمتلازمة داون من قبل العملاء.

وعبرت النادلة ماري صوف لارماش عن سعادتها بهذا الإنجاز، وقالت إن الزبائن يأتون لمشاهدتنا نعمل، وتذوق طعامنا، وعلى الرغم من ضغط العمل إلا أننا فخورون بإنجازاتنا.

ويعد مطعم 65 دوجري الذي أخذ اسمه من الدرجة المثالية لطهي البيض جزءا من مشروع دمج اجتماعي. وتأسس على يد 4 رجال أعمال لديهم خبرة في مجال الطهي والرعاية الاجتماعية.

وقال أحد مؤسسي المطعم إن الفكرة من تأسيس هذا المطعم هي إكساب الناس المهارات لدخول مجال الضيافة، في حين عبر أحد المؤسسين الآخرين عن سعادته لتعامله مع الأشخاص المصابين بمتلازمة داون، والذين يأتون يوميا إلى العمل بكل حماسة وسعادة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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