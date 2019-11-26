ميزة “الأصدقاء المقربين” قريبا في ماسنجر

في إطار سعيها لتطوير وتحسين تطبيق ماسنجر بدأت شركة فيسبوك الأمريكية باختبار ميزة الأصدقاء المقربين في التطبيق.

وستأتي الميزة الجديدة التي ستحمل اسم Favorites بصورة مشابهة للميزة التي أطلقتها فيسبوك في تطبيق إنستغرام والتي تتيح للمستخدم تحديد الأصدقاء الذين يستطيعون مشاهدة قصصه التي ينشرها على حسابه.

وقالت فيسبوك إن الميزة الجديدة ستمنح المستخدم خصوصية أكبر، حيث سيصبح بإمكانه تحديد الأشخاص الذين يستطيعون مشاهدة قصصه التي ينشرها على ماسنجر.

حتى الآن لا يوجد أي معلومات حول عدد الأشخاص المقربين الذي يمكن للمستخدم إضافتهم لقائمة Favorites حيث تقوم الشركة الأمريكية باختبار الميزة حاليا قبل أن تقوم بإطلاقها للمستخدمين التجريبيين لتقرر بعدها إضافة هذه الميزة إلى ماسنجر أو التراجع عنها.

الجدير بالذكر أن شبكة فيسبوك الاجتماعية تملك خاصية مشابهة لخصوصية المنشورات، حيث تقوم بإظهار منشورات المستخدم للأشخاص المقربين منه.

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