نانسي عجرم تتألق بحفل فني في قبرص

شهد فندق Cratos Premieum Hotel الذي يعد واحدا من أهم فنادق جزيرة قبرص حفلا فنيا أحيته النجمة اللبنانية المتألقة نانسي عجرم.

وأطلت النجمة اللبنانية على الحضور بفستان أبيض أنيق، ووضعت على شفتيها أحمر شفاه راق زاد من جمال إطلالتها، ومنحها أناقة كبيرة.

وبدأت الفنانة اللبنانية حفلتها بأغنية يا غالي عليي، ومن ثم قدمت باقة من أغانيها الرائعة كأغنية ما تيجي هنا، عم أتعلق فيك، إحساس جديد، وأغنية بدنا نولع هالجو، بالإضافة لأغنية بيسألوني لو غبت عني للراحلة وردة وسط تفاعل الجمهور الحاضر.

وعبرت النجمة اللبنانية عن سعادتها بهذا الحفل، ونشرت على صفحتها الرسمية بموقع تويتر صورا للحفلة وعلقت عليها بالقول بسمة وبعدا ضحكة وكل لحظة فيها فرح معكن.

يذكر أن حفل نانسي عجرم شهد حضور حوالي 1000 شخص معظمهم من السياح العرب بالإضافة إلى بعض الأجانب.

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