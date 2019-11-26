شركة ألمانية تطلق هاتفا خاصا بكبار السن

أماطت شركة غيغا بيست الألمانية اللثام عن هاتف جديد مخصص لكبار السن أطلقت عليه اسم GS195LS.

وزودت غيغا بيست الجهاز الجديد بشاشة مقاس 6.18 بوصة ونظام تشغيل Android 9.0Pie.

وعمدت الشركة الألمانية إلى تثبيت واجهة مستخدم Life Series App والتي تتميز بسهولة استخدامها وتحتوي على أيقونات ورموز كبيرة لمساعدة كبار السن على استخدام الهاتف بشكل صحيح.

وقالت غيغا بيست إن هيكل القائمة الواضح يذهب بالمستخدم إلى أهم العناصر والتطبيقات المثبتة على جهازه، كما أكدت قدرة المستخدم على ضبط 10 وظائف على شاشة البدء بشكل شخصي.

وعمدت غيغا بيست إلى دمج زر الطوارئ بشكل واضح على واجهة المستخدم مع إمكانية تحديد جهات الاتصال التي يرغب المستخدم بالاتصال بها في حالات الطوارئ.

وألحقت الشركة الألمانية بالهاتف لاصق حماية زجاجية يحمي الهاتف من الخدوش، وكابل USB Type-C.

الجدير بالذكر أن غيغا بيست ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق باللون الرمادي فقط وبسعر يصل إلى 250 يورو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية