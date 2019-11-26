هواوي تكشف عن إصدار جديد لشاشتها الذكية

شهد مؤتمر MatPad Pro إعلان شركة هواوي الصينية عن نسخة مطورة من شاشتها الذكية التي أطلقتها في سبتمبر الماضي والتي كانت بحجم 65 بوصة.

وقالت الشركة الصينية إن النسخة الجديدة من شاشتها الذكية ستأتي بحجم 75 بوصة، ومعدل تحديث 120 إطارا لكل ثانية مما يجعل العرض في أعلى الشاشة أكثر سلاسة ووضوحا.

وعمدت الشركة الصينية إلى تحسين تباين الفيديو، ورفع مستوى الوضوح والسطوع إلى أعلى مستويات في اللون الأسود.

وأضافت هواوي للشاشة واجهة ذكية بتقنية الذكاء الاصطناعي مخصصة للياقة البدنية، وستدعم الشاشة خاصية التحكم بالتلويح للشاشة لتخطي المحتوى أو لإيقاف الشاشة بشكل مؤقت دون استخدام جهاز التحكم.

وستكون هذه الشاشة مناسبة لإسقاط محتوى الألعاب من هاتفين ذكيين نظرا لدعمها خاصية إلقاء محتوى هاتفين ذكيين على الشاشة، وباستخدام هذه الخاصية ستنقسم الشاشة إلى قسمين يرتبط كل قسم منهما بهاتف ذكي.

الجدير بالذكر أن هواوي ستتيح الشاشة للبيع على الإنترنت يوم 12 ديسمبر القادم، وستبدأ شحنها للعملاء يوم 24 ديسمبر القادم، وسيبلغ سعر هذه الشاشة 1828 دولارا أمريكيا.

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