لتحسين حالتها الصحية والنفسية .. أبقار ترتدي نظارات الواقع الافتراضي في روسيا

في تجرية فريدة من نوعها، قامت روسيا بوضع نظارات الواقع الافتراضي على عيون أبقارها، في خطوة من شأنها تحسين الحالة الصحية والنفسية للأبقار.

وبحسب شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأميركية أن وزارة الزراعة والأغذية في روسيا، قالت أن هذه التجرية منحت الأبقار شعورا بالاسترخاء ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في معدل القلق لدى هذه الحيوانات، ما انعكس بشكل إيجابي على زيادة إنتاج الحليب.

وذكرت تقارير أن نظارات الواقع الافتراضي جرى تطويرها بناء على مشروع بحثي في هولندا، خلص إلى أن الظروف البيئية يمكن أن تؤثر على صحة الماشية ونوعية الحليب.

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