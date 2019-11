وكيل الصحة يُتابع سير العمل بالمستشفى الجامعي طرابلس

قام وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق “محمد هيثم” بزيارة إلى المستشفى الجامعي طرابلس للوقوف على سير العمل به.

والتقى الوكيل المدير التنفيذي للمستشفى الدكتور “نبيل العجيلي”، الذي استعرض المشاكل والصعوبات التي تعيق عمل المستشفى ومنها تعثر أعمال الصيانة في عدد من الأقسام ومنها غرف العمليات والعنايات.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمستشفى، بأنه تم التطرق خلال الزيارة لقسم جراحة قلب الكبار والأطفال وأقسام قلب الكبار والأطفال والترتيبات المتعلقة بالتجربة الرائدة التي بدأها المستشفى الجامعي في مجال تقديم خدمات القسطرة القلبية وجراحة القلب في المستشفى بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص، بغرض توطين العلاج والتقليل من نفقات العلاج في القطاع الخاص وتشمل الخطة تطوير وصيانة الأقسام المذكورة وتجهيزها للقيام بمهمتها وعلى مدار الساعة. كما استعرض “العجيلي” أمام الوكيل الذي أكد استمرار دعمه للمستشفى، مشكلة المخصصات المالية اللازمة لقيام شركة الصيانة الهيدروميكانيكية والكهربائية والمدنية الإيطالية باستلامها المستشفى لأعمال الصيانة حسب العقد المبرم معها والذي لم يبدأ بسبب تعثر الإجراءات الإدارية. كما التقى مدير المستشفى ووكيل وزارة الصحة بالسفير الإيطالي لدى ليبيا بحضور عضو المجلس الرئاسي الدكتور “محمد عماري زايد” لمناقشة وضع الشركة الإيطالية المكلفة بالعمل في المستشفى الذي أكد بأن إجراءاتها سوف تستكمل قريبا وستبدأ أعمالها في الأيام القادمة.

