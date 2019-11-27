عادل إمام يرقص في عيد ميلاد ابنه.. شاهد

فاجأ النجم المصري الكبير عادل إمام ابنه المخرج رامي إمام بقدومه إلى موقع تصوير مسلسل فلانتينو لتهنئته بمناسبة عيد ميلاده.

وأحضر النجم المصري معه “قالب كاتو” مخصص لهذه المناسبة، وقام بتهنئة ولده، ورقص مع فريق العمل.

من جانبه قام رامي إمام بشكر والده على هذه اللفتة الجميلة، معبرا عن حبه الكبير له، قبل أن يقوم باستكمال تصوير المسلسل بمشاركة أبطال العمل كدلال عبد العزيز، رانيا محمود ياسين، وفاء صادق، طارق الإيباري، هدى المفتي، داليا البحيري، وحمدي الميرغني.

ومسلسل فلانتينو مسلسل مصري من تأليف أيمن بهجت قمر، ومن المتوقع أن يكون واحدا من أهم المسلسلات التي ستعرض في الموسم الرمضاني القادم.

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