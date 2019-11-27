الشرطة تعثر على جثة نجمة بوب شهيرة

عثرت الأجهزة الأمنية في كوريا الجنوبية على جثة نجمة البوب “غو هارا” البالغة من العمر 28 عاما في منزلها.

وأكدت الشرطة أنها عثرت على جثة الفنانة المنتمية لفرقة Kara يوم 24 نوفمبر الماضي، وقالت إنها باشرت تحقيقاتها لتحديد أسباب الوفاة.

وكانت النجمة الراحلة قد حاولت الانتحار قبل مدة حيث وجدها مدير أعمالها في شقتها فاقدة الوعي بعد لحظات من نشرها رسالة حملت كلمة وادعا على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

ولكنها تعافت بعد تلك الحادثة من الاكتئاب الذي عانت منه، وعادت وأصدرت أغنية جديدة وقامت بجولة فنية قصيرة.

ولا تعد هذه الحادثة الأولى من نوعها في كوريا الجنوبية إذ سبق وأن أقدمت نجمة البوب الكورية سولي البالغة من العمر 25 عاما على الانتحار بسبب التنمر والمضايقات التي تعرضت لها عبر الإنترنت.

وتسببت وفاة غوا هارا في إثارة ضجة كبيرة في كوريا الجنوبية، حيث دعا ناشطون لسن قوانين جديدة تحد من التعليقات البغيضة التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية