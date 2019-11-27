جديد أوربانيستا.. سماعة رأس لاسلكية مميزة

رفعت شركة أوربانيستا السويدية النقاب عن سماعة رأس لاسلكية مميزة أطلق عليها اسم Paris.

وتتميز السماعة الجديدة بنقاء الصوت، وبقدرتها على مقاومة الماء نظرا لتمتعها بمعيار الحماية IPX5.

وستحتوي السماعة الجديدة على ميكرفونات مزدوجة مع وظيفة إلغاء الضوضاء، وستفسح اللوحة اللمسية الموجودة فيها المجال أمام المستخدم لإجراء مكالمات بجودة صوت ستريو، ولضبط مستوى الصوت والرد على المكالمات الواردة، والتحكم في تشغيل الأغاني.

وقالت الشركة السويدية إن سماعتها الجديدة ستكون من فئة In-Ear وستدعم تقنية البلوتوث 5.0، وتتصل مع أجهزة التشغيل المختلفة خلال مدة قصيرة للغاية.

وزودت الشركة السويدية كل سدادة أذن بميكرفون خاص بها لكي تتيح للمستخدم شحن إحدى السداتين واستخدام الأخرى.

وأكدت شركة أوربانيستا أن الشحنة الواحدة ستجعل السماعة تعمل لمدة 20 ساعة متواصلة، وأن المستخدم سيكون قادرا على إعادة شحن السماعة لاسلكيا من خلال علبة الشحن.

يذكر أن الشركة السويدية ستوفر السماعة الجديدة بأربعة ألوان هي الأخضر، الأبيض، الأسود والوردي، وستطلقها في الأسواق بسعر 100 يورو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية