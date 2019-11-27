سوني تستعد لإطلاق هاتف يعيدها لسوق المنافسة

تستعد شركة سوني اليابانية لإطلاق هاتف جديد من سلسلة Xperia بمواصفات مميزة يعيدها إلى سوق المنافسة.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Qualcomm Snapdragon 865 والذي يعد أحدث المعالجات الموجودة في السوق، ومعالج رسوميات Adreno 650.

ويتميز الهاتف الجديد بهيكله المقاوم للماء والغبار وبشاشة 4K HDE OLED التي ستأتي بمقاس 6.5 بوصة ودقة عرض 1644*3840 ، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية بدقة 108 ميغا بيكسل.

أما بالنسبة للذاكرة الداخلية فستأتي بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستبلغ مساحة الذاكرة العشوائية 8 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز الجديد على مكان لتركيب شريحتي اتصال، وبطارية بسعة 4200 ميلي أمبير، كما سيدعم الاتصال بشبكات البلوتوث والواي فاي.

يذكر أن سوني لم تقدم أي معلومات حول موعد إطلاق الهاتف الجديد في الأسواق، كما أنها لم تكشف عن سعره.

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