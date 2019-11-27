شركة Honor تُنافس في “الجيل الخامس” بهاتفين جديدين

كشفت شركة Honor الصينية عن هاتفين جديدين مميزين أطلقت عليهما Hovor V30 وHonor V30 Pro.

وسيعمل الهاتف Honor V30 بمعالج كيرين 990 العادي ونظام تشغيل أندرويد. ويأتي بشاشة من نوع LCD مقاس 6.57 بوصة وبدقة عرض تصل إلى 1080 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية مزدوجة، حيث تبلغ دقة الكاميرا الأولى 8 ميغا بيكسل في حين تأتي الثانية بدقة 32 ميغا بيكسل.

وستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية مزودة بمستشعر IMX600 من سوني، وستبلغ دقة الكاميرا الأولى 40 ميغا بيكسل، والثانية والثالثة 8 ميغا بيكسل.

ويتميز هذا الجهاز ببطاريته التي تأتي بسعة 4200 ميلي أمبير وتدعم خاصية الشحن السريع بسرعة 40 واط.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 128 غيغا بايت، في حين ستصل مساحة الذاكرة العشوائية إلى 6 و8 غيغا بايت.

أما بالنسبة لجهاز Honor V30 Pro فسيأتي بمعالج كيرين 990 الحديث والمتطور ونظام أندرويد.

وسيأتي هذا الهاتف بشاشة من نوع LCD مقاس 6.57 بوصة وبدقة عرض تصل إلى 1080 بيكسل، وتحتوي الشاشة على كاميرا أمامية مزدوجة، حيث تبلغ دقة الكاميرا الأولى 8 ميغا بيكسل في حين تأتي الثانية بدقة 32 ميغا بيكسل.

وستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية مزودة بمستشعر IMX600 من سوني، وستبلغ دقة الكاميرا الأولى 40 ميغا بيكسل، والثانية 12 ميغا بيكسل، والثالثة 8 ميغا بيكسل.

كما يتميز هذا الجهاز ببطاريته التي تبلغ سعتها 4100 ميلي أمبير وتدعم الشحن السريع بقدرة 40 و27 واط.

أما بالنسبة للذاكرة الداخلية فستأتي بسعة 128 و256 غيغا بايت، في حين ستصل مساحة الذاكرة العشوائية إلى 8 غيغا بايت.

وسيدعم كلا الجهازين الجديدين شبكات الجيل الخامس مما يمنح المستخدمين اتصال سريع بالإنترنت.

الجدير بالذكر أن Honor ستطلق الجهاز Hovor V30 بسعر يتراوح ما بين 225 إلى 470 دولارا أمريكيا، في حين سيتراوح سعر جهاز Honor V30 Pro ما بين 550 و600 دولار.

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