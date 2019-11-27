طفلتان تحققان “معجزة” وتحتفلان بعيدهما الأول

خالفت طفلتان توأم أمريكيتان توقعات الأطباء وتمكنتا من دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأصغر توأم يولد قبل الأوان ويحتفل بعيد ميلاده الأول.

وولدت الطفلتان كيلي وكامبري إيوولدت في 24 نوفمبر 2018 في مستشفى بأيوا بعد حمل استمر لـ22 أسبوعا.

وبلغ وزن كيلي عند الولادة 490 غراما فقط، في حين كان وزن شقيقتها 379 غراما فقط.

وتم وضع الطفلتين في الحاضنة، وظلتا تحت رعاية طبية كبيرة حتى تمكنتا من النجاة والاحتفال بعيد ميلادهما الأول.

وقالت والدة الطفلتين إن طفلتيها تتنفسان حتى الآن من خلال آلة الأوكسجين، وبأنهما ستظلان تتنفسان من خلالها حتى تتمان عامهما الثاني.

الجدير بالذكر أن نسبة نجاة التوأم الذي يولد قبل الأوان في أمريكا لا تتجاوز 14 %.

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