‫احذر هذا الفيروس في الشتاء

قال البروفيسور توماس زويفرلاين إن فصل الشتاء يشهد
انتشارا للعديد من الفيروسات، مثل النوروفيروس الذي يهاجم الجهاز الهضمي.
وأوضح اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي الألماني أن أعراض
الإصابة بالنوروفيروس تتمثل في:
1- القيء الشديد.
2- الإسهال الشديد.
3- آلام البطن.
4- الغثيان.
5- ارتفاع درجة حرارة الجسم.
6- آلام الأطراف.
7- الصداع.
8- الشعور العام بالإعياء.
وأشار زويفرلاين إلى أن الإصابة بالنوروفيروس تتسبب في
فقدان الجسم كمية كبيرة من السوائل، مما يشكل خطورة على الأطفال والحوامل وكبار
السن خصوصا.
وشدد على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة أعراض
الإصابة به، مع مراعاة الالتزام التام باشتراطات النظافة العامة، مثل غسل اليدين
جيدا بانتظام وتنظيف الأسطح والأغراض كمقابض الأبواب جيدا وبانتظام أيضا، لأن
النوروفيروس يندرج ضمن الفيروسات شديدة العدوى، علما بأنه ينتقل عبر الرذاذ
والطعام الملوث ومخالطة المرضى المصابين به.
ولا توجد أدوية مضادة للنوروفيروس، لذا يعمد العلاج
إلى تخفيف المتاعب، مثل إمداد الجسم بسوائل كافية مثل الماء والشاي غير المحلى
والحساء الخالي من الدهون لتعويض السوائل المفقودة، وبعد توقف القيء يمكن تناول
أطعمة خفيفة سهلة الهضم.
المصدر – الجزيرة
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