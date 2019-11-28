تسريبات بخبر سار لعشاق مسلسل “ممالك النار”

دفع النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه مسلسل ممالك النار والذي يعرض حاليا قنوات MBC الشركة المنتجة للعمل للتفكير في إنجاز جزء ثاني منه.

وأشارت مجموعة من التسريبات إلى أن الجزء الثاني من المسلسل سيمتد إلى 15 حلقة، وسيتحدث عن حقبة زمنية جاءت بعد الحقبة الحالية التي يتحدث عنها المسلسل حاليا ب 100 عام.

والتزم منتج المسلسل ياسر حارب الصمت إزاء الشائعات التي تتحدث عن وجود جزء ثاني للعمل، ولم يقم بنفي أو تأكيد تلك الشائعات.

ويتحدث مسلسل ممالك النار عن الأحداث التي جرت في أواخر القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر، وعن معركة جالديران ومعركة مرج دابق وأثرهما على المنطقة، كما تناول المسلسل الحديث عن حياة السلطان العثماني سليم الأول.

ومسلسل ممالك النار مسلسل تاريخي من تأليف سليمان عبد الملك، وإخراج الإنجليزي بيتر ويبر، وإنتاج Genomedia.

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