شركة Vivo تطلق هاتفا جديدا من الفئة المتوسطة

أعلنت شركة Vivo الصينية تصنيعها لهاتف جديد من الفئة المتوسطة أطلقت عليه اسم Vivo Z5i.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 675 الحديث والمتطور، ونظام Androied pie، وواجهة Fun touch OS.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة مقاس 6.53 بوصة مشابهة للشاشة الموجودة في هاتف U3، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل.

في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية حيث ستبلغ دقة الكاميرا الأولى 16 ميغا بيكسل، والثانية 8 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الثالثة بدقة 2 ميغا بيكسل.

أما بالنسبة للذاكرة الداخلية فستأتي بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، بينما ستأتي الذاكرة العشوائية بحجم 8 غيغا بايت.

ويتميز الجهاز الجديد ببطاريته التي ستأتي بسعة 5000 ميلي أمبير والتي تدعم خاصية الشحن السريع بسرعة 18 واط.

الجدير بالذكر أن فيفو ستطرح الجهاز الجديد في الأسواق بسعر يصل إلى 230 دولارا أمريكيا.

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