ممر مشاة ثلاثي الأبعاد لتفادي حوادث المرور

دفعت الحوادث العديدة التي يتعرض لها المشاة في تايلاند فريقا من المتطوعين إلى رسم ممرات مشاة ثلاثية الأبعاد تظهر المشاة وكأنهم مُحلّقون فوق الطريق لإجبار السائقين على خفض السرعة والتوقف.

وأكد الفريق التطوعي أن السائقين لن يكونوا قادرين على اكتشاف الخدعة البصرية إلا بعد أن يقتربوا من ممر المشاة.

ورسم الفريق التطوعي ممر مشاة أمام المدخل الرئيسي لمدرسة وات بوينج تونج الوقع في إحدى ضواحي العاصمة بانكوك، كما قاموا برسم 6 ممرات أخرى في أماكن متفرقة من العاصمة بتمويل من بنك الادخار الحكومي.

الجدير بالذكر أن الإحصائيات الرسمية أكدت وقوع 10762 حادثا للمشاة خلال السنوات الـ4 الماضية، وأودت هذه الحوادث بحياة حوالي 900 شخص.

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