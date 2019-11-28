بريطانية تُشفى من الصدفية بعلاج “غير متوقع”

عانت مضيفة الطيران السابقة جورجيا روبنسون من الصدفية التي انتشرت بقعها في كافة أنحاء جسدها، وبسبب هذا المرض أصيبت الشابة البريطانية بموجة من الاكتئاب، حيث استقالت من عملها كمضيفة طيران، وظلت أسيرة غرفتها بسبب مضايقات الناس الذين اعتقدوا بأنها مصابة بمرض معدي.

وقالت جورجيا التي تعيش في مدينة برمنغهام إنها لجأت للعديد من الأطباء من أجل علاج حالتها دون جدوى، وذلك قبل أن تتوصل إلى علاج ساعدها على الشفاء من هذا المرض، حيث بدأت منذ شهر بنظام غذائي جديد امتنعت من خلاله عن تناول اللحوم الحمراء والألبان ومشتقاتها.

وساهم هذا العلاج في شفاء جورجيا من المرض حيث اختفت البقع الحمراء من جسدها، واستعادت ثقتها بنفسها. ويعد مرض الصدفية من الأمراض المنتشرة في بريطانيا، حيث تجاوز عدد المصابين فيه 650 ألف شخص.

الجدير بالذكر أن العلماء لم يستطيعوا تحديد أسباب مرض الصدفية، وقالوا إن الإصابة فيه تكون نتيجة لبعض التغيرات الهرمونية أو الإجهاد، أو تناول بعض الأدوية والأطعمة.

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