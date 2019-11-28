منوعات

فيديو مؤثر لطالب يرى الألوان لأول مرة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار فيديو مؤثر يظهر من خلاله الطالب جوناثان جونز المقيم في ولاية مينيسوتا الأمريكية وهو يبكي بعد رؤيته الألوان للمرة الأولى في حياته.

وتمكن جوناثان المصاب بعمى الألوان منذ الولادة من رؤية الألوان بعد أن قام أحد مشرفي مدرسته والمصاب بحالة مماثلة لحالته بإهدائه نظارة خاصة بالمصابين بهذا المرض تمكنهم من رؤية الألوان.

وأجهش جوناثان بالبكاء بعد أن رأى الألوان للمرة الأولى في حياته في حين قام المشرف باحتضانه.

وحظي مقطع الفيديو الذي وثقه شقيق جوناثان بـ7 ملايين مشاهدة، حيث تعاطف الناس مع حالة الطفل الأمريكي.

وبعد هذه الحادثة قامت أسرة جوناثان بإطلاق حملة لجمع التبرعات لشراء نظارات خاصة للأطفال الذين لا يستطيعون رؤية الألوان، وبالفعل نجحت الحملة في مسعاها إذ تمكنت من جمع أكثر من 11 ألف دولار خلال 24 ساعة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك