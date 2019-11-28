فيديو مؤثر لطالب يرى الألوان لأول مرة

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار فيديو مؤثر يظهر من خلاله الطالب جوناثان جونز المقيم في ولاية مينيسوتا الأمريكية وهو يبكي بعد رؤيته الألوان للمرة الأولى في حياته.

وتمكن جوناثان المصاب بعمى الألوان منذ الولادة من رؤية الألوان بعد أن قام أحد مشرفي مدرسته والمصاب بحالة مماثلة لحالته بإهدائه نظارة خاصة بالمصابين بهذا المرض تمكنهم من رؤية الألوان.

وأجهش جوناثان بالبكاء بعد أن رأى الألوان للمرة الأولى في حياته في حين قام المشرف باحتضانه.

وحظي مقطع الفيديو الذي وثقه شقيق جوناثان بـ7 ملايين مشاهدة، حيث تعاطف الناس مع حالة الطفل الأمريكي.

وبعد هذه الحادثة قامت أسرة جوناثان بإطلاق حملة لجمع التبرعات لشراء نظارات خاصة للأطفال الذين لا يستطيعون رؤية الألوان، وبالفعل نجحت الحملة في مسعاها إذ تمكنت من جمع أكثر من 11 ألف دولار خلال 24 ساعة.

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