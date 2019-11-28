راوتر جديد يوفر ضعف تغطية الأجهزة القديمة

كشفت شركة Ubiquiti عن راوتر جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه اسم Amplifi Alien.

وسيحتوي الراوتر الجديد على شاشة لمسية بمقاس 4.7 بوصة تظهر معلومات تتعلق بسرعة الإنترنت، الوقت، والتاريخ، كما ستفسح الشاشة اللمسية وتطبيق Amplifi المجال أمام المستخدم لتهيئة الراوتر للعمل كمركز Mesh.

ويتميز الراوتر الجديد بدعمه لشبكات Wifi 5، Wifi 6، وبمعدل نقل البيانات الموجود لديه والذي يصل 8 غيغا بايت في الثانية، ويوفر هذا الجهاز ضعف التغطية وأربعة أضعاف سعة الموديلات Wifi5.

وأكدت الشركة الأمريكية أن الجهاز الجديد سيأتي بوزن 1.2 كغم ولن يزيد استهلاك الطاقة فيه عن 35 واط كحد أقصى.

الجدير بالذكر أن الشركة الأمريكية ستطلق الراوتر الجديد في الأسواق بسعر يصل إلى 379 دولارا أمريكيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية