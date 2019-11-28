ACME تطلق سماعات بلوتوث للاستخدامات الشاقة

كشفت شركة ACME التايوانية عن سماعات بلوتوث جديدة مناسبة للاستخدامات الشاقة أطلقت عليها اسم PS407.

وستأتي السماعات الجديدة بأبعاد 190*80*80 ووزن 425 غرام فقط، كما ستكون مناسبة للاستخدامات الشاقة ومقاومة للماء والغبار وفق معيار الحماية IPX7.

وقالت الشركة التايوانية إن السماعة الجديدة ستكون قابلة للاقتران بالهواتف الذكية أو الحواسيب اللوحية من خلال تقنية البلوتوث أو جاك 3.5 ملم.

وتتميز السماعة الجديدة ببطاريتها المميزة والخارقة التي ستأتي بسعة 2500 ميلي أمبير في الساعة، والتي تشغل السماعة لمدة 25 ساعة متواصلة.

الجدير بالذكر أن شركة ACME ستطلق السماعة الجديدة في الأسواق بسعر يصل إلى 60 يورو، دون أن تفصح عن الموعد الرسمي لإطلاق السماعة.

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