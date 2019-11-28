ألمانيا تعرض مكافأة كبيرة لفك لغز “سرقة القرن”

عرض المحققون في ألمانيا الخميس مكافأة بقيمة نصف مليون يورو لم يزودهم بمعلومات حول ما سمي بـ”سرقة القرن”، والتي استولى فيها اللصوص على ألماس “لا يقدر بثمن” من متحف “جرين فوولت” في مدينة دريسدن، الاثنين الماضي.

وقالت الشرطة إن المكافأة (550 ألف دولار) تعطى إلى أي شخص يقدم معلومات “يمكن أن تؤدي إلى القبض على الجناة أو استرداد الأشياء المسروقة”.

وتواصل الشرطة في جميع أنحاء شرق ألمانيا بحثها عن اللصوص الذين نفذوا سرقتهم بعد أن قطعوا التيار الكهربائي ودخلوا المتحف من خلال النافذة، وسرقوا مجوهرات من القرن الـ18 من مجموعة حاكم ولاية سكسونية “أغسطس الثاني القوي”.

وتطارد الشرطة أربعة من المشتبه بهم في السرقة وأصدرت لقطات مثيرة لكاميرات المراقبة أظهرت أن أحدهم اقتحم صندوق عرض بفأس.

وفي عام 2017، سُرقت قطعة ذهبية عملاقة من الذهب عيار 100 قيراط (220 رطلاً) من متحف بود في برلين. وفيما بعد، قُبض على أربعة رجال لهم صلات بعصابة في برلين سيئة السمعة وتم تقديمهم للمحاكمة.

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