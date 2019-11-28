“موازنة قياسية” لوكالة الفضاء الأوروبية للبقاء بالصدارة

وافق أعضاء وكالة الفضاء الأوروبية (إيسا) الخميس، على ميزانية قياسية بقيمة 14.4 مليار يورو، ووعدوا بالحفاظ على مكانة أوروبا على رأس القائمة حيث تتقدم الولايات المتحدة والصين إلى الأمام بهذا المجال.

وسيتم إنفاق 12.5 مليار يورو (14.1 مليار دولار) من الميزانية في ثلاث سنوات، و14.4 مليار يورو على مدى خمس سنوات، مما يمثل زيادة قدرها حوالي 4 مليارات يورو عن خطة الإنفاق السابقة.

وقال رئيس وكالة الفضاء الأوروبية جان وورنر في مؤتمر صحفي بعد اجتماع وزراء من 22 دولة عضو في إشبيلية لمدة يومين، “إنها مفاجأة، حتى أكثر مما اقترحت.. هذا أمر جيد”.

وأضاف وورنر أن تعهدات التمويل تعني أن وكالة الفضاء الأوروبية يمكن أن تدير سلسلة كاملة من البرامج بالإضافة إلى عمل علمي إضافي، مستشهدا بتحركات لزيادة رصد الأرض كجزء من الجهود، من بين أمور أخرى، لرصد تغير المناخ.

وقدمت ألمانيا أكبر مساهمة في الميزانية، حيث بلغت 3.3 مليار يورو، تليها فرنسا بمبلغ 2.7 مليار يورو، وإيطاليا 2.3 مليار يورو، وبريطانيا 1.7 مليار يورو.

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