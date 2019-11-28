انقطاع متكرر بـ”فيسبوك”.. وغضب بين المستخدمين

عانى عملاق مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الخميس من انقطاع متكرر، إضافة إلى منصات الشركة الأخرى مثل انستغرام. وحتى الساعة 1900 بتوقيت ليبيا كانت هذه المواقع ما تزال تعاني من المشاكل.

وقال متحدث باسم “فيسبوك”، في تصريح نقلته (فرانس 24)، “نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون حاليًا مشكلة في الوصول إلى مجموعة تطبيقات (فيسبوك)، إننا نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها بأسرع ما يمكن”.

وعبّر كثير من المستخدمين عن غضبهم، وفي كثير من الأحيان انتقلوا إلى موقع “تويتر” للتعليق على انقطاع خدمات “فيسبوك”.

وقال موقع Downdetector ، الذي يراقب انقطاع الخدمة على الإنترنت، إن مستخدمي جميع منصات “فيسبوك” بدأوا يواجهون مشكلة في الساعة 13:45 بتوقيت غرينتش.

وكما هو الحال في كثير من الأحيان مع هذه الانقطاعات، يبدو أن هذه المشكلة تأثرت بها مناطق بشكل عشوائي في جميع أنحاء العالم.

وتقول “فيسبوك” إن لديها 2.45 مليار مستخدم ينشطون شهريًا عبر مجموعة منصاتها.

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