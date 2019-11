فنّانون أصواتهم كانت جسراً بين الماضي والحاضر.. تعرف عليهم

أثارت مسألة إعادة إحياء الأغاني القديمة من قبل الفنانين المعاصرين جدلا كبيرا في الوسط الفني، فبعض الفنانين كالفنانة السعودية وعد رفضوا إعادة إحياء الأغاني الطويلة، بحجة أن العصر الحالي يحتاج أغاني سريعة لا تزيد مدتها عن 5 دقائق وهذا لا يتناسب مع الأغاني القديمة، وبأن الجيل الحالي ليس لديه شغف بالأغاني القديمة، وغير قادر على تذوق أغاني الزمن الجميل.

في حين رأى البعض بأن الأغاني القديمة قابلة للإحياء بطريقة تجعلها مواكبة للسرعة الموجودة في العصر، حيث قال أستاذ الموسيقى حافظ العشي إن إحياء الأغاني القديمة وتقديمها بطريقة جديدة هي الطريقة المثلى للحفاظ على الأغاني القديمة ومنع اندثارها.

وأرجع البعض مسألة إعادة أحياء الأغاني إلى اشتياق الناس لأغاني الزمن الجميل، ولغنى المكتبة الموسيقية العربية بمجموعة كبيرة من الأغاني الرائعة التي لم تحظَ بنصيب كبير من الشهرة.

ولا تعد مسألة إعادة إحياء الأغاني القديمة مسألة جديدة، إذ سبق وقام مطربو الجيل القديم بإحياء عدد من الأغاني، حيث أعاد الراحل وديع الصافي غناء أغنية سجا الليل وقيس وليلى للراحل محمد عبد الوهاب في حين قامت فيروز بإعادة غناء أغنية يا جارة الوادي لمحمد عبد الوهاب أيضا.

ويشكل إحياء أغنية قديمة اختبارا حقيقيا لمقدرات الفنان الصوتية وموهبته الفنية، كما أنها تساعد على زيادة شهرته، وكانت إعادة إحياء الأغاني القديمة أولى الخطوات التي خطاها بعض النجوم على سلم النجومية.

وتتعدد الأغاني القديمة التي تم إحياؤها، ومن خلال سطور هذا التقرير سوف نتحدث عن أغانٍ قديمة تم إحياؤها من قبل فنانين معاصرين.

فنانون معاصرون أعادوا إحياء القديمة

1. اللبنانية اليسا: قامت النجمة اللبنانية إليسا بإعادة إحياء مجموعة من الأغاني، وأدتها بطريقة جميلة للغاية، ومن أبرز الأغاني التي أعادت الفنانة اللبنانية إحياءها أغنية لولا الملامة للفنانة الجزائرية وردة والتي صدرت في العام 1973، وأغنية لولا الملامة من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان محمد عبد الوهاب وبليغ حمدي.

2. السورية أصالة نصري: أحيت الفنانة السورية أصالة نصري بالتعاون مع الفنان التونسي صابر الرباعي أغنية “علّي جرا” للفنانة التونسية الراحلة عليا التونسية، وحظيت الأغنية بإعجاب عشاق أصالة وانتشرت بشكل كبير في العصر الحديث، وأغنية علي جرا من كلمات محسن الخياط وألحان حلمي بكر.

3. اللبنانية نانسي عجرم: تعد الفنانة نانسي عجرم من الفنانات اللواتي قمن بإحياء الأغاني القديمة، وتعد أغنية مستنياك وأغنية “يا ود يا تقيل” من أبرز الأغاني التي أحيتها نانسي عجرم، وأغنية مستنياك من أغاني الفنانة المغربية عزيزة جلال وكلمات عبد الوهاب محمد وألحان بليغ حمدي، أما أغنية يا “ود يا تقيل” فهي للفنانة الراحلة سعاد حسني وقدمتها في فيلم خلي بالك من زوزو، وكتب هذه الأغنية الشاعر صلاح جاهين ولحنها كمال الطويل.

4. الفنان السوري وفيق حبيب: أعاد الفنان وفيق حبيب أغنية تعب المشوار للفنان الراحل فؤاد غازي، وحظيت الأغنية بانتشار كبير وأعجب بها جمهور وفيق حبيب في الوطن العربي، وأغنية تعب المشوار من كلمات حسين حمزة، وألحان زهير عيساوي.

5. المصري خالد عجاج: أعاد الفنان المصري خالد عجاج غناء أغنية وحشتني للفنانة سعاد محمد، وساهمت هذه الأغنية في تحقيق شهرة كبيرة لخالد عجاج، وكتب أغنية وحشتني صلاح فايز في حين قام خالد الأمير بتلحينها.

6. عبد المجيد عبد الله: قدم الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله في ألبومه الشهير يا طيب القلب الذي صدر عام 1997 أغنية أبكي على ما جرى للفنان طارق عبد الحكيم، وأغنية أبكي على ما جرى من تأليف محمد بن ناصر السويلم وألحان طارق عبد الحكيم، كما أطلق الفنان السعودي ألبوم فلكوريات أعاد من خلاله إحياء أغنية بشروني وأغنية سبحانه وقدروا عليه.

7. الإماراتي حسين الجسمي: أطلق الفنان حسين الجسمي في ألبومه الأول أغنية باسم الترف وهي أغنية للفنان السعودي محمد عبده تحمل اسم لا تضايقونه، وكتب كلمات هذه الأغنية المشتاق، ولحنها فنان العرب محمد عبده.

8. اللبنانية ديانا حداد: أعادت الفنانة اللبنانية إحياء أغنية يا صاحبي بطريقة مميزة، حيث حققت من هذه الأغنية نجاحا باهرا، وأحبها عشاق ديانا حداد، وأغنية يا صاحبي من كلمات عيد المريخي وألحان وغناء الفنان الإماراتي أحمد الشيباني.

9. اللبنانية دانيا الخطيب: قامت المغنية والإعلامية دانيا الخطيب بإعادة غناء أغنية الحلوة دي للسيدة فيروز وحققت من خلالها نجاحا كبيرا، وأغنية الحلوة دي من كلمات بديع خيري وألحان سيد درويش.

10. الإماراتية أحلام: قدمت الفنانة الإماراتية أحلام أغنيتين من أغاني فنان العرب محمد عبده وهما يا كيف تنشد التي كتبتها الشاعرة نجدية ولحنها محمد عبده، وأغنية المحبة أرض، وحققت النجمة الإماراتية نجاحا مميزا بهاتين الأغنيتين.

