هند صبري مرشحة للعب دور البطولة في “كيرة والجن”

استجابت الشركة المنتجة لفيلم كيرة والجن لترشيح مخرج الفيلم للنجمة التونسية هند صبري للعب دور البطولة في الفيلم.

وقامت الشركة المنتجة للفيلم بالاتفاق مع النجمة التونسية على كامل الشروط، ولم يبقَ سوى توقيع العقد والذي سيتم خلال الأيام القادمة.

وفيلم كيرة والجن مستمد من رواية 1919 للكاتب أحمد مراد، وتدور أحداثه في العام 1906 خلال فترة الاحتلال الإنجليزي لمصر.

وسيتحدث الفيلم عن المقاومة الشعبية المصرية للاحتلال الإنجليزي وعن التضحيات التي قدمها الشعب المصري في مواجهة المحتلين.

يذكر أن تصوير فيلم كيرة والجن سيبدأ في يناير القادم بمشاركة نخبة من النجوم كهند صبري، أحمد عز، كريم عبد العزيز، سيد رجب، وغيرهم من الفنانين.

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