جديد هواوي.. مكبر صوت من النوع الفاخر

أثمر التعاون بين شركة هواوي الصينية وشركة Devialet الفرنسية الرائدة في مجال صناعة أنظمة الهاي فاي عن إنتاج مكبر صوت ذكي حمل اسم Sound X.

وسيحتوي الجانب العلوي للمكبر الصوتي على شاشة صغيرة للتحكم، وسيكون قادرا على توفير صوت بدقة 360 درجة فائق الجودة بغض النظر عن مكان وضعه.

وزودت الشركة الصينية المكبر الجديد بوحدتي “صب ووفر” بقدرة 60 واط، كما سيكون قادرا على تجنب تشوه الصوت بسبب وجود خاصية Speaker active matching التي توفرها الشركة الفرنسية.

ويتميز المضخم الصوتي الجديد بقدرته على الاندماج مع منصة Huawei Hilink Smart Home، و Huawei Music بالإضافة لدعمه المساعد الصوتي Xiaoyi.

الجدير بالذكر أن الشركة الصينية ستطلق المكبر الصوتي في الأسواق بسعر يصل إلى 285 دولارا أمريكيا.

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