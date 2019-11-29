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محاكمة زوجين أمريكيين بسبب قسوتهما على “حصان”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار مقطع فيديو يظهر من خلاله زوجان أمريكيان وهما يقومان بربط الحصان تايغر إلى شاحنتهما وجره على الجليد.

وأثار المقطع الذي صور في ولاية كولورادو الأمريكية موجة من الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تعاطف العديد من الأشخاص مع الحصان المسكين، ووصفوا الزوجين بعديمي الرحمة.

وأكد مكتب الادعاء في مقاطعة غراند وجود دعوة مرفوعة ضد الزوجين الأمريكيين بتهمة القسوة على الحيوان، ومن المتوقع أن يخضع الزوجان للمحاكمة في نهاية شهر يناير القادم.

من جانبها اعترفت الزوجة بالخطأ الفادح الذي ارتكبته مع زوجها، وعبرت عن أسفها وندمها لجعل الحصان يمر بأوقات عصيبة للغاية.

وقالت الزوجة إنها تتفهم غضب الناس عليها وعلى زوجها، وأكدت أن هذا التصرف الخاطئ جعلها تخسر وظيفتها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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