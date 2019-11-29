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أمريكا تعلن وفاة أكبر معمرة في البلاد

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وفاة إليليا ميرفي التي تعد أكبر معمرة في الولايات المتحدة الأمريكية عن عمر يناهز 114 عاما و140 يوما.

وأصبحت إليليا ميرفي الأفريقية الأصل أكبر معمرة في الولايات المتحدة الأمريكية منذ وفاة المعمرة السابقة ليسي براون في يناير الماضي.

وولدت إليليا ميرفي في ولاية نورث كارولينا عام 1905، وعاشت حياتها في حي منهاتان في نيويورك، وتعد إليليا أحد أهم رموز نهضة هارم التي نشطت في عشرينيات القرن الماضي، وطالبت بحقوق الأمريكيين السود.

وبعد وفاتها قامت المجموعة الأمريكية لأبحاث الشيخوخة بتصنيف هيستر فورد التي ولدت في العام 1905 أيضا كأكبر معمرة في الولايات المتحدة الأمريكية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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