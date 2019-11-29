دراسة: الحرمان من النوم يزيد أخطاء العمل

أكدت دراسة قامت بها العالمة الأمريكية كيمبرلي لي أن الحرمان من النوم يضاعف احتمال الوقوع في الأخطاء في العمل كما يضاعف عدد الثغرات في الاهتمام 3 أضعاف.

وقالت العالمة التابعة لجامعة ولاية ميشيغان إن الدراسة التي قامت بها شملت 77 شخصا ظلوا مستيقظين طوال الليل، وتم قياس قدرتهم على نوعين من المهام العقلية مرة في المساء ومرة أخرى في صباح اليوم التالي، وأظهرت النتائج أن نسبة الخطأ لديهم بلغت 15 % في المساء و30% في صباح اليوم التالي.

وطالبت العالمة الأمريكية الأشخاص الذين يحرمون من النوم إلى الانتباه وتوخي الحذر عند قيامهم بأي شيء، وبخاصة في حال قاموا بقيادة السيارة، أو استخدموا أدوات حادة خلال قيامهم بأعمال يدوية، لأن تركيزهم يكون منخفضا مما قد يؤدي إلى وقوعهم في أخطاء ومشاكل عديدة.

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