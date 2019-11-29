جديد ساعة ذكية “للأطفال”

أماطت شركة Xiaomi الصينية اللثام عن ساعة ذكية جديدة مخصصة للأطفال أطلقت عليها اسم Mi Rabbit Children’s Watch 2S.

وأطلقت الشركة ساعتها الجديدة بعد النجاح الكبير الذي حققته ساعة Mi Watch التي أطلقتها قبل مدة.

وصممت الساعة بهيكل مصنوع من الكاوتشوك والبلاستيك ما يكسبها متانة كبيرة، ويجعلها قادرة على مقاومة الصدمات، الغبار، والماء وفق معيار IPX8 العالمي.

وزودت الشركة الصينية الساعة الجديدة بشاشة AMOLED مقاس 1.3 بوصة ودقة عرض 240*240 بيكسل.

ومن الممكن أن يستفيد منها الأطفال من أجل إجراء المكالمات نظرا لوجود مكان لتركيب شريحة اتصال.

وتتميز الساعة الجديدة بقدرتها على الاتصال بشبكات WI-FI و GPS، بالإضافة إلى وجود مكبر صوت، وبطارية تكفيها للعمل لمدة 7 أيام متواصلة في وضعية الاستعداد.

الجدير بالذكر أن الشركة الصينية لم تحدد موعد طرح الساعة الجديدة في الأسواق كما لم تكشف عن سعرها.

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