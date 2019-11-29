لعشاق الألعاب سماعة رأس “Star Wars”

كشفت شركة ريزر الأمريكية عن سماعة رأس جديدة مناسبة لعشاق الألعاب أطلقت عليها اسم Karken Stormtrooper Edition.

واستوحت الشركة الأمريكية تصميم السماعة الجديدة من مظهر قوات إمبراطورية المجرة في سلسلة أفلام حرب النجوم، حيث جمعت السماعة ما بين اللونين الأسود والأبيض، مع توقيعات على الأقواس في إشارة رمزية لذلك.

وعمدت الشركة الأمريكية إلى توفير طقم متكامل مع سماعة الرأس، حيث أطلقت لوحة المفاتيح Black Window Lite، والفأرة اللاسلكية Atheris ووسادة الفأرة Goliathus Extended Edition حيث ستأتي هذه الملحقات بألوان متناسبة مع لون سماعة الرأس وبسعر نحو 110 دولارات.

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