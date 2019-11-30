تسريب أول فيديو لقنبلة سامسونغ القادمة “غالكسي أس 11”

انتشر أول فيديو مسرب لهاتف غالكسي اس 11، ويتضح من الفيديو انه سيطرأ عليه تغييرات في التصميم إلى جانب بعض المفاجآت في الكاميرا الخلفية.

وسيتم نقل ثقب الكاميرا إلى الوسط، وهذا يكرر التصميم الذي جاء في سلسلة Galaxy Note 10. ويبدو أن الحواف الموجودة أعلى الشاشة وأسفلها أقل حجماً من تلك الموجودة في Galaxy S10 ، في حين يبدو أن إطارات الجانبين لن تتغير.

وتحتوي اللوحة الأمامية فقط على سماعة أذن رقيقة. ستصل الشاشة إلى 6.7 بوصة كما أن انحناء الشاشة يبدو أقل نسبيًا مما جاء في طراز غالكسي اس 10.

ونقلت سامسونغ أزرار الصوت على الجانب الأيمن ليكون أعلى زر الطاقة وهذا أفضل للاستخدام بيد واحدة والتحكم بالصوت من إصبع الإبهام.

يأتي ذلك بينما كشفت تقارير صحفية جديدة أن شركة سامسونج تعمل على تطوير هاتف غامض ربما يحتوي على قلم S-Pen.

ووفقًا لما ذكره موقع Sam Mobile الشهير فإن هذا الهاتف سيكون جالكسي A81 وربما يحمل أيضًا اسم جالكسي نوت 10 لايت، النسخة الاقتصادية من سلسلة نوت 10.

ويبدو أن سامسونغ مقبلة على اتخاذ قرار تاريخي، حيث سنرى القلم الذي يأتي مع سلسلة النوت، في سلسلة أخرى، وبحسب التسريبات الأولية فإن الهاتف سيضم معالج من فئة سناب دراغون 700 وهو من ضمن الفئة المتوسطة.

بشكل أولي سيحتوي على ذاكرة تخزين 128 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي رام 8 غيغابايت، مع نظام أندرويد 10 والجيل الثاني من واجهة One UI، أما الشاشة فستكون بمقاس 6.7 إنش من نوع AMOLED تحتوي على كاميرا سيلفي بثقب في الشاشة كاميرا خلفية بتصميم عمودي.

وتشير الأنباء الأخيرة إلى أن سامسونج قد تعلن عن هذا الهاتف في شهر ديسمبر من عام 2019 بسعر قد يصل إلى 735 دولار أمريكي.

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