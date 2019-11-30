فيسبوك يطلق أول إشعار تصحيح على منشور

في تجربة تعد الأولى من نوعها، أصدر موقع فيسبوك أول إشعار تصحيح على منشور لأحد مستخدميه اليوم السبت.

وبحسب رويترز، جرى هذا الإجراء بناء على طلب من حكومة سنغافورة ، مبيناً في الوقت ذاته أنه اتخذ منهجاً في تطبيق قانون جديد لمكافحة “الأخبار الكاذبة”، وذلك من أجل حماية حرية التعبير.

وأدُرج إخطار التصحيح أسفل المنشور الأصلي دون أي تعديلات على النص، لكن مستخدمين آخرين داخل وخارج البلاد، تمكنوا من الإطلاع عليه.

وقالت حكومة سنغافورة الجمعة، إنها طلبت من فيسبوك نشر إخطار تصحيح لمنشور بتاريخ 23 نوفمبر.

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