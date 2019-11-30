الفنان محمد فؤاد يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

أصيب الفنان المصري محمد فؤاد بوعكة صحية يوم أمس الجمعة أدخل على أثرها إلى إحدى المستشفيات الخاصة في العاصمة المصرية القاهرة.

وتسببت الأزمة الصحية في إصابة الفنان بضيق في التنفس، مما أجبر الأطباء على إدخاله لوحدة العناية المركزة لإجراء فحوصات لمعرفة أسباب حدوث هذه الأزمة المفاجئة.

ونفى مصدر مقرب من الفنان المصري البالغ من العمر 57 عاما دخوله في غيبوبة، وأكد على أن محمد فؤاد كان صاحيا وواعيا لكل ما يحدث حوله.

وقال بعض المقربون من النجم المصري بأنه أصيب بحزن كبير بعد تسريب أغنية استحمليني والتي ستكون واحدة من أغاني ألبومه الجديد.

يذكر أن الأطباء قرروا إبقاء النجم المصري تحت المراقبة لمدة لحين ظهور نتائج الفحوصات الطبية، وخشية من تعرضه لانتكاسة جديدة.

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