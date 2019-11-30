وكيل وزارة الصحة يُناقش مع السفير الايطالي سير أعمال الصيانة بالمستشفى الجامعي طرابلس

ونقل المكتب الإعلام للوزارة، عن الوكيل قوله، إنه جرى خلال اللقاء الاتفاق على الرفع من مستوى التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات متنوعة كالإمداد الطبي والتدريب وتقديم العلاج وتفعيل بعض الاتفاقيات المبرمة سابقًا، فضلًا عن التوصل إلى حلول مناسبة للمشاكل التي تواجه عمل الشركات الإيطالية العاملة بالمجال الطبي في ليبيا.

يأتي ذلك في حين عقد وكيل عام وزارة الصحة، اجتماعًا مع المدير التنفيذي لمستشفى طرابلس الجامعي “نبيل العجيلي” قبل لقائه مع السفير الإيطالي، للتباحث حول الاستفادة من الموارد المتاحة لدى المستشفى في تحقيق معدلات آداء أفضل.

يُذكر أنه خلال عام 2016 أُعلِن عن عطاء دولي لصيانة البنية التحتية لمستشفى طرابلس الجامعي وتنفيذ كافة الأعمال الهيدروميكانيكية والكهربائية بعد تدني مستوى الخدمات الطبية بالمستشفى بسبب عدم إجراء الصيانات الدورية في كل المجالات، الأمر الذي أدى إلى انهيار البنية التحتية للمستشفى.

وأرسى عقد الصيانة على شركة “سوتشي أمبيانتي” عام 2017 وتعهد مديرها “سيزاري ليوني” آنذاك بتنفيذ أعمال أخرى خارج بنود العقد كصيانة مهبط الطيران العمودي، وتركيب منظومة المراقبة وكذلك ملاعب وحضانات أطفال.