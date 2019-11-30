سائق حافلة يغرم بـ11 ألف دولار بسبب سلحفاة

شهدت جزر جالاباجوس التي تقع قبالة سواحل الإكوادور على مسافة 1000 كيلو متر يوم 21 نوفمبر الجاري قيام أحد سائقي الحافلات السياحية بدهس سلحفاة من نوع تشيلو نايجرا المهدد بالانقراض.

وتسبب الحادث بتحطيم جزئي لقوقعة أنثى السلحفاة العملاقة، بالإضافة إلى إصابة السلحفاة بعدد من الجروح.

وقالت مسؤول في المتنزه الوطني في جالاباجوس إن لجنة حماية البيئة في الجزيرة فرضت غرامة مالية على السائق الذي لم يكشف اسمه بلغت قيمتها 11 ألف دولار لعدم تقيده بقواعد القيادة داخل المتنزه، ولإلحاقه الضرر بحيوان مهدد بالانقراض.

الجدير بالذكر أن جزر جالاباجوس لعبت دورا كبيرا في مساعدة عالم الطبيعي الإنجليزي تشارلز داروين على تطوير نظرية التطور.

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