ناصيف زيتون يطلق أغنية تضامنا مع مرضى السرطان

أطلق الفنان السوري ناصيف زيتون من خلال قناته الرسمية على يوتيوب أغنية جديدة حملت اسم مش خايف منك.

وعبّر ناصيف زيتون من خلال هذه الأغنية عن تضامنه وتعاطفه مع مرضى السرطان، حيث ظهر في الفيديو كليب مجموعة من الأطفال المصابين بهذا المرض.

وحظيت الأغنية بتفاعل كبير من جمهور ناصيف زيتون، حيث تجاوزت النصف مليون مشاهدة بعد 24 ساعة من طرحها.

وتعد هذه أغنية مش خايف منك الأغنية الدعائية للحملة التي أطلقتها جمعية كيدز فيرست اللبنانية لدعم المصابين بمرض السرطان.

وأغنية مش خايف منك من كلمات منير بو عساف، وألحان هشام بولس، وتوزيع داني حلو، وإخراج ريشا سركيس.

يذكر أن الفنان السوري أطلق منذ مدة أغنية فارقوني والتي حققت نجاحا كبيرا في كافة أنحاء العالم العربي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية