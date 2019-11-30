شركة Honor الصينية تطلق ساعة ذكية بنموذجين

أماطت شركة Honor الصينية اللثام عن ساعة ذكية بنموذجين أطلقت عليها اسم MagicWatch2.

وستعمل الساعة الجديدة بمعالج Kirin A1 ونظام تشغيل مقدمة من شركة هواوي، وشاشة من نوع OLED، كما ستدعم تقنية البلوتوث 5.1، وتقنية اتصالات المجال القريب NFC، ونظام GPS لتحديد المواقع بالإضافة إلى مستشعر للتسارع ومقياس لتحديد ضربات القلب.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذه الساعة 4 غيغا بايت، ويمكن للمستخدم تخصيص 2 غيغا بايت منها لتخزين حوالي 500 أغنية.

وستأتي الساعة الجديدة بنموذجين، حيث سيبلغ قطر النموذج الكبير 46 ملم، في حين سيأتي النموذج الصغير بقطر 42 ملم.

وزودت الشركة الصينية الساعة ببطارية بسعة 455 ميلي أمبير تعمل لمدة 14 يوم في النموذج الكبير ولمدة 7 أيام في النموذج الصغير.

الجدير بالذكر أن الشركة الصينية ستطلق النموذج الصغير من الساعة بسعر 155 دولارا أمريكيا، في حين سيصل سعر النموذج الكبير إلى 170 دولارا أمريكيا.

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